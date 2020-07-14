Восстановление экосистемы на месте ЧП в Норильске может занять 5-10 лет

https://static.news.ru/photo/f2db7966-c5bd-11ea-84c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Работа по реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске может занять 5-10 лет, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По её словам, в настоящее время учёные называют именно такие сроки.

Мы ждём от них решение, — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее «Норникель» оспорил данные Росприроднадзора о размере вреда из-за разлива дизельного топлива в Норильске. В компании считают, что расчёты основаны на принципах, которые «привели к искажению результатов».

Как писал NEWS.ru, в компании РУСАЛ, являющейся одним из крупнейших акционеров «Норникеля», выразили обеспокоенность в связи с недавними авариями в Норильске и предложили сменить команду менеджеров горно-металлургической компании. Помимо смены менеджмента, в РУСАЛе настаивают на переносе головного офиса «Норникеля» в Норильск, а также на изменении отношения к вопросам экологии и безопасности.

В конце мая на принадлежащей «Ноникелю» ТЭЦ произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Вторая авария произошла 12 июля. В результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», в грунт попало более 44 тонн авиатоплива, которое перекачивалось с баржи. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.