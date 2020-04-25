Восемь курсантов-суворовцев заразились коронавирусом в Твери

https://static.news.ru/photo/aa43ef92-870d-11ea-8d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: tvsvu/vk.com

Тестирование воспитанников Тверского суворовского военного училища (ТСВУ) выявило коронавирус у восьми курсантов.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, заразившиеся суворовцы изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. COVID-19 протекает у них в бессимптомной форме.

В Министерстве обороны отметили, что заболевшие суворовцы не принимали участие в репетициях парада Победы в подмосковном Алабино. Руководство ТСВУ находится в постоянном контакте с родителями курсантов, доводя до них всю информацию через родительский комитет или лично.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об увольнении после того, как у более чем 50 учащихся заведения выявили коронавирус.