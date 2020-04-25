Восемь курсантов-суворовцев заразились коронавирусом в Твери

Тестирование воспитанников Тверского суворовского военного училища (ТСВУ) выявило коронавирус у восьми курсантов.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, заразившиеся суворовцы изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. COVID-19 протекает у них в бессимптомной форме.
В Министерстве обороны отметили, что заболевшие суворовцы не принимали участие в репетициях парада Победы в подмосковном Алабино. Руководство ТСВУ находится в постоянном контакте с родителями курсантов, доводя до них всю информацию через родительский комитет или лично.
Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об увольнении после того, как у более чем 50 учащихся заведения выявили коронавирус.
Добавьте наши новости в избранные источники