Воробьёв заявил о необходимости пропускного режима на майских праздниках

https://static.news.ru/photo/27098faa-88b7-11ea-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: kremlin.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о необходимости ограничительных мер на период майских праздников в области. По его словам, властям следует усилить режим самоизоляции и пропускную систему.

Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники, — написал Воробьёв в своём Instagram-аккаунте.

Помимо этого, он подчеркнул напряжённость ситуации. В частности, это касается тех, кто перевозит больных, и тех, кто их лечит.

Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы; где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируем существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей. Вы видите цифры, и радоваться пока нечему, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за последние две недели было выявлено 599 нарушений социальной дистанции.