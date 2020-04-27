Воробьёв заявил о необходимости пропускного режима на майских праздниках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о необходимости ограничительных мер на период майских праздников в области. По его словам, властям следует усилить режим самоизоляции и пропускную систему.
Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники, — написал Воробьёв в своём Instagram-аккаунте.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
Ð¥Ð¾ÑÑ ÑÐ½Ð¾Ð²Ð° ÑÐ°ÑÑÐºÐ°Ð·Ð°ÑÑ Ð²Ð°Ð¼, ÐºÐ°Ðº Ð¼Ñ ÑÐ¿ÑÐ°Ð²Ð»ÑÐµÐ¼ÑÑ Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ¾Ð¼ Ð¸ Ð³Ð´Ðµ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ÑÑ. Ð¡Ð¸ÑÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾-Ð¿ÑÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñ ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ. ÐÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ Ð²ÑÐ°ÑÐ¸ Ð²ÑÑÐ²Ð»ÑÑÑ ÑÐ¾ÑÐ½Ð¸ Ð½Ð¾Ð²ÑÑ ÑÐ»ÑÑÐ°ÐµÐ², Ð° Ð¾Ð±ÑÐµÐµ ÑÐ¸ÑÐ»Ð¾ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²ÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾ÑÑÐ¸Ð³Ð»Ð¾ 10 ÑÑÑÑÑ. ÐÑÐ¾ Ð·Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ, ÑÑÐ¾ ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð¸Ð·Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ñ, Ð¿ÑÐ¾Ð¿ÑÑÐºÐ½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ¶Ð¸Ð¼, Ð¾Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐµ Ð¼ÐµÑÑ Ð½ÑÐ¶Ð½Ñ Ð¸ Ð´Ð°Ð»ÑÑÐµ, Ð² ÑÐ¾Ð¼ ÑÐ¸ÑÐ»Ðµ Ð¸ Ð½Ð° Ð¼Ð°Ð¹ÑÐºÐ¸Ðµ Ð¿ÑÐ°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¸. ÐÐ°ÑÐµ Ð·Ð´ÑÐ°Ð²Ð¾Ð¾Ñ ÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð°Ð¿ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð¾. ÐÐ°ÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ ÑÐµÑ , ÐºÑÐ¾ Ð¿ÐµÑÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÐ½ÑÑ Ð¸ Ð´Ð¾ ÑÐµÑ , ÐºÑÐ¾ Ð¸Ñ Ð»ÐµÑÐ¸Ñ. Ð¡Ð¸ÑÑÐµÐ¼Ð° ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÐµÑ, ÐµÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½ÑÐµ ÐºÐ¾Ð¹ÐºÐ¸ Ñ ÐºÐ¸ÑÐ»Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð¼ Ð¸ ÐÐÐ. ÐÑÑÑ Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑÑÐ²Ð° Ð¸ Ð²ÑÐµ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ðµ. ÐÑÐ¾ Ð·Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ, ÑÑÐ¾ Ð¿Ð°ÑÐ¸ÐµÐ½ÑÑ, Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ Ð² Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸, Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ. ÐÐ¾ ÑÐ°ÑÑÐ»Ð°Ð±Ð»ÑÑÑÑÑ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÐ¼ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð°. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ñ ÑÐµÑÐ¸Ð»Ð¸ ÑÐ´Ð²Ð¾Ð¸ÑÑ ÑÐ¸ÑÐ»Ð¾ ÐºÐ¾ÐµÐº, Ð·Ð°Ð´ÐµÐ¹ÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°ÑÑ Ð²ÑÐµ ÑÐµÐ·ÐµÑÐ²Ñ. ÐÐ´Ðµ-ÑÐ¾ ÑÑÐ¾ ÑÐ¾Ð²ÑÐµÐ¼ Ð½Ð¾Ð²ÑÐµ Ð»ÐµÑÐµÐ±Ð½ÑÐµ ÐºÐ¾ÑÐ¿ÑÑÐ°, Ð³Ð´Ðµ-ÑÐ¾ Ð¼Ñ Ð¿ÐµÑÐµÐ¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð»Ð¸ÑÑÐµÐ¼ÑÑ ÑÑÑÐµÑÑÐ²ÑÑÑÐ¸Ðµ. ÐÑÐ¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ, Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¼Ñ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¸ÑÑÐµÐ¼ ÑÐ¾ÑÐ½Ð¸ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹. ÐÑ Ð²Ð¸Ð´Ð¸ÑÐµ ÑÐ¸ÑÑÑ, Ð¸ ÑÐ°Ð´Ð¾Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½ÐµÑÐµÐ¼Ñ. Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ñ Ð¾Ð±ÑÐ°Ð»ÑÑ Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¼Ð¸ Ð²ÑÐ°ÑÐ°Ð¼Ð¸ Ð¸ Ñ ÑÐµÐ¼, ÐºÑÐ¾ â ÐºÐ°Ðº Ð¼Ñ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸Ð¼ â ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÐµÑ Ð² ÐºÑÐ°ÑÐ½ÑÑ Ð·Ð¾Ð½Ð°Ñ . ÐÐ½Ð¸ Ð¾ÑÐ´ÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¸Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ðµ ÑÐ¾ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¸Ðµ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹, Ð¿Ð°ÑÐ¸ÐµÐ½ÑÐ¾Ð². ÐÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð¸Ð· Ð½Ð°Ñ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑÐ»ÐµÐ´Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÐ²Ð¾Ð¸Ð¼Ð¸ ÑÐ¸Ð¼Ð¿ÑÐ¾Ð¼Ð°Ð¼Ð¸. ÐÐµÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¼ â Ð¿ÑÑÐ¼Ð¾ ÑÐºÐ°Ð¶ÐµÐ¼ â ÑÑÑÐ°ÑÐ½Ð¾, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ²Ð»ÑÐµÑÑÑ ÐºÐ°ÑÐµÐ»Ñ Ð¸, Ð½Ðµ Ð´Ð°Ð¹ ÐÐ¾Ð³, ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ°, Ð½Ð° ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ ÑÐ°Ð½ÑÑÐµ Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ°Ð»Ð¸ Ð¼Ð°Ð»Ð¾ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ð ÑÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑÐ½Ð¾. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½Ð°ÑÐ° Ð·Ð°Ð´Ð°ÑÐ° ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ â ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°ÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¢. ÐÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÑÑÐ¸Ð»Ð¸ ÑÐµÑÑÑ ÑÐµÐ½ÑÑÐ¾Ð², Ð² ÑÐ¾Ð¼ ÑÐ¸ÑÐ»Ðµ Ð´Ð²Ð° ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ. ÐÑÐ¾ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾. ÐÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÐµÑ, ÑÐ³ÑÐ¾Ð¶Ð°ÐµÑ ÑÑÐ¾-ÑÐ¾ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¹ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÑ. Ð Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ ÐÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ÑÑÐºÐµ Ð·Ð° ÑÑÑÐºÐ¸ Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐµÑÐ¸Ð»Ð¸ 86 ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð·ÑÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð½Ð° COVID-19, Ð½Ð¾ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ 24. Ð¢Ð¾ ÐµÑÑÑ ÑÐ°ÑÑÐ¾ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð½Ðµ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°ÑÑ. ÐÑÑÑ ÑÐ»ÑÑÐ°Ð¸, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½ÐµÐµ Ð»ÐµÑÐ¸ÑÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¼Ð°. Ð¡Ð¿ÐµÑÐ¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½ÑÐµ Ð±Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¸ÑÐ½ÑÐµ ÐºÐ¾Ð¹ÐºÐ¸ Ñ ÐºÐ¸ÑÐ»Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÑÐ¶ÐµÐ»ÑÑ . ÐÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ»ÑÑÐ°ÐµÐ², Ð³Ð´Ðµ ÑÐ³ÑÐ¾Ð·Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð½ÐµÑ, Ð° Ð·Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¸ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð»ÐµÑÐ¸ÑÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¼Ð°. ÐÑ Ð±ÑÐ´ÐµÐ¼ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÑÑ ÑÑÑ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ ÐºÐ¾Ð¹ÐºÐ¸ Ñ ÐºÐ¸ÑÐ»Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð¼ Ð¸ ÐÐÐ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÑÐµÐ¼, ÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ð² Ð¿ÐµÑÐ²ÑÑ Ð¾ÑÐµÑÐµÐ´Ñ. ÐÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÑÑ .
Помимо этого, он подчеркнул напряжённость ситуации. В частности, это касается тех, кто перевозит больных, и тех, кто их лечит.
Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы; где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируем существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей. Вы видите цифры, и радоваться пока нечему, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за последние две недели было выявлено 599 нарушений социальной дистанции.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен