Общество

Воробьёв допустил резкое усугубление эпидемии COVID-19 в Подмосковье

20:06, 24 апреля 2020
Андрей Воробьёв (второй справа) Андрей Воробьёв (второй справа) Фото: andreyvorobiev/instagram.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил 24 апреля, что число заражённых коронавирусом жителей региона может резко увеличиться.

Воробьёв уточнил, что в Подмосковье ускорили подготовку мест для размещения больных.

Мы должны быть готовы к тому, что количество заражённых коронавирусом может увеличиться. Резко, — заявил губернатор в Instagram.

Как писал NEWS.ru, число заболевших COVID-19 в Московской области приблизилось к 8 тысячам человек — это второй после столицы регион России по количеству заражённых. Всего в стране выявили 68,6 тысячи инфицированных.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях