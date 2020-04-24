Воробьёв допустил резкое усугубление эпидемии COVID-19 в Подмосковье

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От 50 до 80% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, вырабатывают достаточное количество антител, чтобы не заразиться повторно. Остальные получают лишь частичный иммунитет и могут заразиться снова.

Об этом депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своём Telegram-канале, уточнив, что эти данные сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время видеоконференции с парламентариями. Скворцова также рассказала,...