Воробьёв допустил резкое усугубление эпидемии COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил 24 апреля, что число заражённых коронавирусом жителей региона может резко увеличиться.
Воробьёв уточнил, что в Подмосковье ускорили подготовку мест для размещения больных.
Мы должны быть готовы к тому, что количество заражённых коронавирусом может увеличиться. Резко, — заявил губернатор в Instagram.
Как писал NEWS.ru, число заболевших COVID-19 в Московской области приблизилось к 8 тысячам человек — это второй после столицы регион России по количеству заражённых. Всего в стране выявили 68,6 тысячи инфицированных.
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