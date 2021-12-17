Володин разъяснил положения закона об отмене обязательного техосмотра

Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не будут, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра был доработан в интересах автовладельцев. Техосмотр будет обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

Техосмотр остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков. В области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан, — говорится в сообщении.

По словам Володина, все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник его рассмотрят на Совете Думы. Во вторник состоится второе чтение законопроекта. В среду, 22 декабря, — третье. Это необходимо, чтобы документ мог вступить в силу уже с 1 января. Решение о техосмотре коснётся около 50 млн транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев, подчеркнул он.

Ранее парламентарии проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей. Законопроект предлагает освободить от прохождения обязательного техосмотра легковые машины и мотоциклы, находящиеся в собственности физлиц и используемые исключительно в личных целях. Необходимость прохождения процедуры сохраняется при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции и при замене основных агрегатов ТС старше четырёх лет.