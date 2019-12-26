https://static.news.ru/photo/08395d2a-2878-11ea-8073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главные законы, которые были приняты в уходящем году, перечислил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Самыми важными Володин назвал те законы, которые помогают людям. Важнейшими из принятых в 2019 году председатель ГД назвал правила о правах на жильё, ипотечных каникулах, паллиативной помощи и доступе родственников в реанимацию.

Кроме того, это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем. Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, у кого трудности, — отметил он.

По словам председателя ГД, проблемы оказания паллиативной помощи и доступа родственников в реанимацию тоже долгое время не решались, но после длительных дискуссий были приняты соответствующие законы.

Как писал NEWS.ru, ранее общественники предложили Госдуме запретить пересылать обращения граждан, а также направлять данные о заявителе нижестоящим инстанциям.