«Вокруг нищета, жители — ленивцы»: что россияне пишут об отдыхе в ЮАР ЮАР набирает популярность у туристов, несмотря на высокую стоимость туров

Фото: Günter Lenz/imagebroker.com//Global Look Press

Южно-Африканская Республика, где 22 августа открылся саммит БРИКС, в последнее время становится все популярнее у российских туристов, рассказали NEWS.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сколько стоит отдохнуть в этой африканской стране, безопасна ли она для туристов и как отзываются о поездках в ЮАР россияне — в материале NEWS.ru.

Насколько ЮАР интересна для туристов из России

Руководитель одной из туристических компаний Диана Фердман сообщила в разговоре с NEWS.ru, что ЮАР всегда считалась элитным направлением.

«Там никогда не было толп российских туристов. Поэтому снижения привлекательности не наблюдается. Мы как раньше летали туда с пересадками, так и сейчас летаем», — отметила она.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, Южная Африка становится все более популярной у российских туристов. За последний год отмечается тенденция на увеличение поездок туда, подчеркнул он.

«По мере того как популярность этого направления будет расти, количество туристического предложения тоже будет увеличиваться. Российских туристов там видят все чаще. С точки зрения потенциала Южная Африка очень интересна», — подчеркнул Мурадян.

Фото: Piet PAYER/Global Look Press

Что посмотреть в Йоханнесбурге и Кейптауне

Два самых популярных у российских туристов города ЮАР — Йоханнесбург и Кейптаун. В Йоханнесбурге находится популярный у туристов Музей апартеида. Кейптаун — финансовое сердце страны. Здесь происходят все основные события в мире бизнеса, заключаются крупные контракты и ведутся переговоры.

В 50 километрах к северу от Йоханнесбурга находится «Колыбель человечества» — памятник Всемирного наследия, охраняемый ЮНЕСКО. Это место, где в результате раскопок были найдены важные свидетельства происхождения человека. Археологи по сей день находят там древние окаменелые останки человека и реликтовых животных, а также остатки орудий труда и предметов быта.

Йоханнесбург, по словам Артура Мурадяна, все же не так популярен у россиян, как Кейптаун.

«Как правило, большая часть туристов старается попасть в Кейптаун. Чаще всего россияне едут на побережье ЮАР», — заявил он.

В Кейптауне можно посмотреть кварталы, заполненные старыми особняками, виллами, бывшими административными зданиями — памятниками голландской архитектуры и традиций строительства викторианской эпохи. Еще одно популярное место в Кейптауне — набережная Виктории и Альфреда. Здесь находятся модные рестораны и бары, музеи, торговые центры. Отсюда можно отправиться на морскую экскурсию.

«В ЮАР крутой шопинг, поэтому можно заложить финансы еще и на это», — отметила Диана Фердман.

Визитная карточка Кейптауна — Столовая гора, изображенная на флаге города. Рядом с ней — ботанический сад Кирстенбош, один из самых больших в мире. Там растет более 7000 видов растений, характерных только для Южной Африки.

В 12 километрах от Кейптауна расположен остров Роббен. С середины 1960-х годов по 1991 год там была государственная тюрьма максимально строгого режима. С 1964 по 1982 год там содержался Нельсон Мандела — будущий первый чернокожий президент ЮАР.

Кроме того, ЮАР — одна из ведущих винодельческих стран, напомнила Диана Фердман. Поэтому туристы часто ездят на виноградники. Одно из популярных мест — винные фермы Франшхук неподалеку от Кейптауна.

Фото: Günter Lenz/imagebroker.com//Global Look Press Вид на Кейптаун

Куда отправиться на сафари в ЮАР

Артур Мурадян заявил, что самое популярное африканское развлечение — сафари. Побывать на такой экскурсии можно, например, в Национальном парке Пиланесберг, который находится в двух часах езды от Йоханнесбурга. Пиланесберг — это небольшой парк в кратере древнего вулкана, там обитает так называемая «большая пятерка» африканских зверей: носорог, лев, буйвол, леопард и слон.

Кроме того, на сафари можно отправиться в национальный парк Крюгер. Там в естественной среде проживают представители типичной африканской фауны. А еще сафари организовывают в пустыне Калахари на юге страны.

Другие достопримечательности ЮАР

Артур Мурадян добавил, очень многие туристы стараются попасть на побережье, а именно на знаменитый Мыс Доброй Надежды. Там встречаются теплое и холодное течения, Атлантический океан перемешивается с Индийским.

А по словам Дианы Фердман, одной из самых популярных достопримечательностей ЮАР остается пляж Боулдерс, на котором поселилась большая популяция пингвинов.

Вдоль побережья Индийского океана пролегает один из самых известных туристических маршрутов ЮАР — Дорога Садов (Гарден-Рут). Там располагаются уединенные пляжи, дикие заросли ярких цветов, бухты, живописные луга. И на этом же маршруте находится морской национальный парк Тситсикамма. На этой территории обитают африканская ласка, доминиканская чайка, страус, оливковый дятел, дельфин, кит, касатка, выдра и многие другие животные.

«В ЮАР есть и пляжный отдых, и экскурсионный отдых. Эта страна довольно интересная», — резюмировал Артур Мурадян.

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Сколько стоит тур в ЮАР

По словам Артура Мурадяна, самая минимальная стоимость тура в ЮАР составляет около 300 тысяч рублей. Диана Фердман полагает, что нужно ориентироваться на 5 тысяч долларов (почти 471 тысяча рублей) на человека.

«Эта сумма включает перелет, проживание в хороших отелях, питание и базовый набор экскурсий. Это минимальная стоимость, которая возникает, если вы обратитесь к профессионалам и забронируете тур заранее», — говорит Фердман.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что стоимость путешествия в ЮАР, как и в другие страны мира, сильно выросла из-за ослабления рубля и отсутствия прямых перелетов.

«Все международные путешествия скорректировались в цене. К сожалению, в большую сторону. Выгоднее бронировать путешествия через турагентов и туроператоров: они могут предложить специальные цены на авиаперелет, гостиницу. Кроме того, у туроператоров можно оплатить перелет, трансфер, экскурсии, гостиницу рублями: ведь российские карты не работают за границей», — сказал Дмитрий Горин.

Диана Фердман утверждает, что наиболее выгодно сегодня лететь через Катар: авиалинии этой страны предлагают самые недорогие тарифы. На отель эксперт советует не скупиться.

«Я рекомендую выбирать отели только высокого уровня, потому что в ЮАР очень большое расслоение: страна сама по себе бедная, но при этом там есть сетевые высококлассные отели. Они безопасные», — сказала Диана Фердман.

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Безопасно ли туристам приезжать в Йоханнесбург и Кейптаун

По данным сервиса Numbeo, собирающего данные о качестве жизни в различных странах, Йоханнесбург вошел в первую десятку рейтинга самых криминальных городов мира. Высокий уровень преступности сохраняется и в Кейптауне. Однако, по словам Артура Мурадяна, ситуация в этих городах сравнима, например, с бразильским Сан-Паулу.

«Надо понимать, что сами по себе Йоханнесбург или Кейптаун очень давно являются туристическими центрами южной Африки. Поэтому все основные туристические комплексы, экскурсионные маршруты мастерски обходят все криминогенные зоны этих городов», — говорит вице-президент АТОР.

Он добавил, что есть определенные правила безопасности для туристов. В частности, не стоит брать машину и ездить на ней самостоятельно в некоторые районы страны.

Что рассказывают туристы, побывавшие в ЮАР

Туристы, которые бывали в ЮАР, отзываются о стране неоднозначно. Пользователь Маша Петрова, например, назвала поездки туда опасными.

«На фоне бесконечных нападений на иностранных туристов, особенно в Йоханнесбурге, считаю поездки в ЮАР крайне опасными. Мой муж, белый гражданин ЮАР, не видит будущего для белых в этой стране. Чернокожие притесняют их со всех сторон. Он вынужден был иммигрировать. К сожалению, скоро ничего не останется от цивилизации в этой стране, оккупированной зулусами», — пишет она.

Пользователь t tykoks пожаловалась на высокие цены. По ее словам, стоимость минуты разговора в местном отеле составляет 43 доллара. К тому же туристка описала, как выглядит страна за пределами территории гостиниц.

«Когда я вышла за пределы охраняемой территории, меня ошеломила нищета. За мной бежали дети с протянутой рукой и просили монетку. Сначала появился один ребенок, потом их стало пять, потом десять. Даешь мелочь одному — и дергать начинают все. Я, честно говоря, перепугалась и уже начала сомневаться, вернусь ли в гостиницу. Я видела их жилища: просто четыре палки, на которые сверху навалены сухие пальмовые листья. Это меня потрясло. Слава богу, все хорошо закончилось. Но чувство страха я испытала», — рассказала она.

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А путешественник p peterprobkin написал о том, что жители ЮАР — «настоящие ленивцы». По его словам, в отеле бесполезно просить продавщицу поторопиться, а горничную — прибраться в номере.

«Если к вам заходит горничная и через 40 минут ее пребывания в номере ничего не меняется, у меня это вызывает улыбку. Я никогда не буду качать права и кричать: „Как так, я заплатил деньги, и будьте любезны убраться“. Просто такая страна. Через двадцать минут придет женщина, заведующая всеми горничными, и поинтересуется: „Она у вас была?“ — „Была“. — „И что?“ — „Ничего“. — „Я так и думала“. Еще через 40 минут она вернется вместе с горничной и будет стоять в дверях номера, пока та не окончит уборку. Таким образом, вся процедура растянется практически до вечера. Это смешно», — говорит он.

Такая же ситуация, по его утверждению, и с официантами в кафе. Турист заключил, что «это такой стиль жизни».

Но в целом отзывы о стране положительные. Гаичка из Красноярска пишет: «Если вы хотите устроить себе самый незабываемый и экзотический отдых, то вам точно следует посетить ЮАР».

«Могу точно сказать, что это самое красивое место на планете», — уверена она.

А Anna-Anutka 100 утверждает, что «Кейптаун удивляет своими красотами. Инфраструктура на высшем уровне!»

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