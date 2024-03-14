Военэксперт раскрыл, нападут ли ВСУ на Белгород или Курск Военэксперт Матвийчук: ВСУ боятся наступать на Белгород из-за ответа России

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не начнут крупную наступательную операцию в направлении Курска или Белгорода. Он не исключил, что ВСУ боятся «войти в клинч» с российскими силами в приграничье, а также опасаются ответа РФ.

Вряд ли ВСУ решатся на полномасштабное наступление в направлении Курской и Белгородской областей, войти в клинч с ВС РФ. Это чистая пропаганда. Показать себя в чьих-то глазах хорошими парнями. Будут пробовать организовывать диверсионные вылазки, как сейчас. Во-первых, у них нет на это сил, во-вторых, они боятся нашего ответа, в-третьих, боятся реакции Запада, который прямо запретил им атаковать на подобных направлениях, — добавил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что на въезде в Белгород погиб мирный житель, который ехал в своем автомобиле. По данным канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня.

Перед этим губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к областному центру. Помимо погибшего водителя, травмы получили две женщины и один мужчина. Также имеются повреждения в двух частных домовладениях и в учреждении здравоохранения.

Также Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Белгород с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. По его словам, при падении обломков дрона началось возгорание травы.