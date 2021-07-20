Военный забил камнем жителя Смоленской области

Рядового Алана Дартай-оола, который служит в воинской части в городе Ельне Смоленской области, подозревают в убийстве мужчины. По версии следствия, 18 июля он забил местного жителя камнем, говорится на сайте Главного военного управления СК.

Ведомство возбудило уголовное дело. Согласно информации следователей, военнослужащий «на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений на бытовой почве» повалил на землю мужчину, с которым не был знаком. Он взял камень, лежавший на дороге, и нанёс жертве два удара по голове. Пострадавший умер по дороге в больницу.

Местные жители рассказали журналистам Readovka67, что нападавший служит по контракту. Погибший в компании друзей отдыхал во дворе своего дома, а поздней ночью решил проводить знакомых. Навстречу им из расположенного неподалёку военного городка вышли семеро солдат. У компаний возник конфликт, пострадавший попытался разнять драку, в результате один из контрактников убил его. У мужчины остались жена и семилетний сын.

Издание отмечает, что это не первый конфликт с военными: некоторые люди даже боятся отпускать детей на прогулки без присмотра по этой причине.

Ранее неумение солдата-срочника собирать пулемёт и отсутствие у него интереса к службе стали причиной избиения молодого человека командиром части танкового взвода Ильдаром Сагдиевым в закрытом городе Горный Забайкальского края.

Солдат рассказал, что не мог собрать автомат на соответствующем занятии в присутствии командира. Тот разозлился, ударил молодого человека по щеке, в левое ухо и левый глаз, затем взял за воротник куртки и дважды ударил в челюсть. После этого Сагдиев вывел потерпевшего в соседний зал, где также проходило занятие, и толкнул его в грудь.