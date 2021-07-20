Военный забил камнем жителя Смоленской области

Рядового Алана Дартай-оола, который служит в воинской части в городе Ельне Смоленской области, подозревают в убийстве мужчины. По версии следствия, 18 июля он забил местного жителя камнем, говорится на сайте Главного военного управления СК.
Ведомство
Местные жители
Издание отмечает, что это не первый конфликт с военными: некоторые люди даже боятся отпускать детей на прогулки без присмотра по этой причине.
Ранее неумение солдата-срочника собирать пулемёт и отсутствие у него интереса к службе стали причиной избиения молодого человека командиром части танкового взвода Ильдаром Сагдиевым в закрытом городе Горный Забайкальского края.
Солдат рассказал, что не мог собрать автомат на соответствующем занятии в присутствии командира. Тот разозлился, ударил молодого человека по щеке, в левое ухо и левый глаз, затем взял за воротник куртки и дважды ударил в челюсть. После этого Сагдиев вывел потерпевшего в соседний зал, где также проходило занятие, и толкнул его в грудь.