Военный эксперт рассказал о российском супероружии в зоне СВО Военный эксперт Кнутов рассказал о применении современного супероружия ВС РФ в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

В случае наступления ВСУ у Вооруженных сил России есть современное супероружие, которое уже активно применяется в зоне специальной военной операции на Украине, рассказал военный историк Юрий Кнутов. В беседе с «Царьградом» он отметил, что среди вооружения ВС РФ используют беспилотники-камикадзе и аналоги американских HIMARS, дальность действия которых достигает 120 км.

Идут новейшие виды вооружений: управляемая авиабомба УПАБ-1500Б-Э, танки Т-90М «Прорыв». Идет самоходная артиллерия, способная вести огонь в режиме шквал-огня. Уже действуют на фронте РСЗО «Торнадо-С» — тот же самый американский HIMARS, только у HIMARS дальность действия 80 км, а у нашего 120. Более того, сформирован большой набор беспилотников-камикадзе, — рассказал военный эксперт.

Он также отметил, что у ВС России есть снаряды большой дальности и индивидуального наведения, которые действуют через GPS-ГЛОНАСС. Они имеют высокую эффективность, а также обладают высокой точностью и мощностью. Эксперт заявил, что противником эти снаряды воспринимаются как супероружие.

Кроме того, у российских войск есть преимущества в виде количества артиллерии и военной авиации. Эксперт пояснил, что это дает большие шансы, чтобы отразить любые наступления ВСУ и сделать так, чтобы сил на подобные попытки у противника не осталось.

Это дает нам все основания отразить наступление, которое готовит блок НАТО вместе с киевским режимом. И затем уже, соответственно, реализовывать задачи по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, — заключил Кнутов.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что российский аналог реактивной системы HIMARS на основе РСЗО «Торнадо-С» не станет панацеей. По его словам, для достижения ощутимых результатов российским войскам требуется целый комплекс вооружений.