Военный эксперт назвал оружие России, перед которым бессильны системы ПВО Военный эксперт Коротченко: перед ракетным комплексом «Искандер-М» системы ПВО бессильны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России обладают мощным оружием, которое не способна перехватить ни одна система ПВО, это ракетный комплекс «Искандер-М», заявил в беседе с «Народными Новостями» военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, комплекс IRIS-T, который Минобороны Германии планирует передать на вооружение Киеву, окажется бессильным перед этими ракетами оперативно-тактического класса.

Речь идет об аэробаллистических ракетах, которые входят в состав этого комплекса. Их перехват на сегодняшний день представляет достаточно сложную цель для любой системы ПВО, в том числе и для IRIS-T. Российские «Искандеры» уже активно применяются в ходе спецоперации. Вопрос лишь в их количестве и военной целесообразности применения, — заявил специалист.

При этом Коротченко отметил, что IRIS-T является эффективной системой ПВО среднего радиуса действия. Он уточнил, что IRIS-T будет использоваться для перехвата российских атакующих воздушных целей.

3 октября Минобороны России опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине. В ролике демонстрируется выход пусковых установок на позицию, подготовка к стрельбе и непосредственно запуск ракет Р-500 по скоплениям живой силы противника.

Министерство обороны Германии ранее пообещало в ближайшее время отправить на территорию Украины первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T. В ведомстве отметили, что решение о передаче зенитно-ракетного комплекса было принято в связи с последними обстрелами Киева.