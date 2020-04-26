Военнослужащих ЗВО отправили на карантин после подготовки к парадам Победы

https://static.news.ru/photo/02acfb42-87c2-11ea-bc59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привлечённые к тренировкам парадов Победы военнослужащие соединений Западного военного округа (ЗВО) РФ вернулись в места постоянной дислокации и сейчас пребывают на карантине.

Об этом сообщил командующий округом, генерал-полковник Александр Журавлёв, передаёт «Интерфакс».

Военнослужащие доставлены к местам службы ведомственным транспортом, совершены рейсы транспортной авиации, отправлены железнодорожные эшелоны, автобусные колонны доставили военнослужащих в сопровождении военной автомобильной инспекции, — рассказал Журавлёв.

Командующий ЗВО подчеркнул, что весь транспорт, на котором перевозили военных, прошёл санитарную обработку. Единицы военной и исторической техники, которые должны были принять участие в параде, поставлены на временное хранение.

Более 64 тысяч военнослужащих ЗВО должны были принять участие в парадах и шествиях в 181 населённом пункте России. Массовые праздничные мероприятия были отменены из-за коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе государства очень непросто далось решение о переносе парада Победы и акции «Бессмертный полк», передавал NEWS.ru. Однако, по словам представителя Кремля, здоровье россиян — в приоритете.