Военкоматы начали удалённую работу во избежание распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ac028c4-772e-11ea-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники российских военкоматов перешли на дистанционную работу во время весеннего призыва. Это сделано для профилактики распространения коронавируса.

Для исключения личного посещения гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов уточнение всех необходимых учётных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме, по телефону, — сообщили в Минобороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 среди солдат. В Минобороны заверили, что приняли ряд профилактических мер: во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.

Как писал NEWS.ru, работа военных комиссариатов в Ярославле приостановлена до 13 апреля. Причина — «проведение неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».