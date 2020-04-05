Военкоматы начали удалённую работу во избежание распространения COVID-19

Сотрудники российских военкоматов перешли на дистанционную работу во время весеннего призыва. Это сделано для профилактики распространения коронавируса.
Для исключения личного посещения гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов уточнение всех необходимых учётных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме, по телефону, — сообщили в Минобороны.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 среди солдат. В Минобороны заверили, что приняли ряд профилактических мер: во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.
Как писал NEWS.ru, работа военных комиссариатов в Ярославле приостановлена до 13 апреля. Причина — «проведение неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».
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