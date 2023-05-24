Военэксперт рассказал, какой станет ПВО России в будущем Военный обозреватель Суконкин: в будущем ПВО России могут связать единой информационной системой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400» АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей»

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в будущем противовоздушную оборону (ПВО) России свяжут единой информационной системой. Эксперт объяснил, что таким образом отдельные пусковые установки не утратят боеспособность при поражении командных батарейных машин.

Предположу, что развитие [российских] зенитно-ракетных средств пойдет по пути сопряжения всех средств разведки в единую информационную систему, чтобы при поражении батарейной командной машины пусковая установка все равно смогла уничтожить обнаруженные цели, взаимодействуя со сторонними комплексами — пролетающим в данном районе БПЛА, самолетом или другим ЗРК, — добавил Суконкин.

Он также отметил в разговоре с NEWS.ru, что российский ЗРК С-350 «Витязь» в три раза превосходит американский ЗРК Patriot по размеру боекомплекта — 12 ракет на пусковую установку против четырех соответственно. Эксперт отметил, что количество снарядов, несмотря на технический прогресс в сфере ПВО, никуда не делось.

Эксперт отметил, что особенностью работы российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» по самолетам ВСУ в зоне СВО стало размещение ЗРК в закрытых даже для ВКС РФ секторах. По его словам, в подобных условиях ЗРК уничтожает любые цели, пересекающие границы определенного района.

Собеседник подчеркнул, что сообщения об уничтожении самолетов ВСУ из российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» в автоматическом режиме говорят о приближении «восстания машин». Он отметил, что таким образом из работы ЗРК исключается человеческий фактор. Это, по его словам, позволяет сэкономить время на обнаружение цели и доклады командованию.

Ранее сообщалось, что С-350 «Витязь» успешно сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора.

Особенностью этого автоматического режима является отсутствие вмешательства оператора в работу комплекса. Решения, связанные с обнаружением и поражением целей, принимались искусственным интеллектом комплекса, и оператор не отменял эти решения. Таким образом, выбранный алгоритм работы автоматического режима подтверждался без участия человека.