Военэксперт рассказал, чем займутся ВСУ в 2024-м вместо наступления Военэксперт Дандыкин исключил новое мощное наступление ВСУ в 2024 году

Фото: МО Украины

ВСУ в 2024 году не способны начать новое контрнаступление, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что Киев попытается в следующем году оборудовать новые линии обороны и продолжить диверсионные действия.

Не могут ВСУ начать новый контрнаступ в 2024-м. Им придется всех отловить на Западе, кто уехал с Украины, в том числе от призыва и в том числе заплатив деньги военкомам или пограничникам. Скорее всего, ВСУ попытаются окопаться, выстроить линии обороны, пакостить будут, устраивать диверсии, пытаться подорвать мосты и тоннели, — добавил Дандыкин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что во время боевых действий не всегда все идет по плану. По его словам, планы могут быть на заводе, а не на фронте. Он указал на то, что ни одна страна в мире не давала Киеву шансов по своим «планам», по своим нормативам и нормам.

До этого сообщалось, что Пентагон намерен отправить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Он будет помогать ВСУ в разработке новой стратегии наступления. В Вашингтоне настаивают на более сдержанном варианте, который предусматривает удержание имеющихся территорий и накопление сил в течение года.