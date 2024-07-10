Раскрыт вероятный ответ России на планы НАТО заминировать Балтийское море Военэксперт Суконкин: Эстония и Польша не имеют права минировать Балтийское море

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Россия может нанести удар по эстонским военным морским базам в ответ на планы НАТО заминировать Балтийское море, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, западные страны, согласно международному морском праву, могут делать все что угодно только в 12-мильной прибрежной зоне. Как отметил эксперт, страны НАТО, включая Эстонию, Польшу, Финляндию и Швецию, не имеют права минировать Балтийское море.

По морскому праву они могут делать все что хотят только в пределах 12-мильной морской зоны, далее идет 200-мильная экономическая зона. Если они поставят хоть одну мину уже в 13 милях, то можно устроить международных скандал. У них нет правовых оснований выставлять мины на морских путях, где действует российский флот. Россия, это я утрирую, может, конечно, в ответ на это ударить по эстонским военным морским базам, где складируются мины, — заявил Суконкин.

Собеседник напомнил, что в морском международном праве есть понятие, как мирный проход военного корабля, не участвующего в боевых действиях и не ведущего действий военного характера. Он добавил, что морские мины могут случайно поразить гражданское судно.

В международном морском праве есть такое понятие, как мирный проход, если военный корабль на данном направлении не участвует в боевых действиях, не ведет действий военного характера. Мина может случайно поразить гражданское судно или тот же военный корабль. Это очень скользкая тема, — подытожил Суконкин.

Минобороны Финляндии ранее сообщило, что Эстония будет сотрудничать с союзниками по НАТО в минировании Балтийского моря. Ведомство отметило, что мины закупят также Швеция, Норвегия, Дания и Польша.

Ранее появилась информация, что правительство Эстонии намерено построить оборонительную линию вдоль границы с Россией, которая будет включать в себя 600 бункеров. Строительство должно начаться осенью следующего года.