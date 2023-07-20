Военэксперт объяснил, почему минные поля России стали непроходимыми Военэксперт Суконкин: минные поля России в зоне СВО стали непроходимыми для ВСУ

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Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что минные поля, созданные российской армией в зоне СВО, стали непроходимыми для ВСУ. Эксперт считает, что ВСУ не продвинулись дальше «предполья» оборонительных рубежей ВС РФ.

По словам собеседника, современные заряды научились определять, вооруженный ли человек приближается к ним или гражданский, есть ли на нем металл (оружие, снаряжение).

Для ВСУ, как пишут, наши минные поля в том же Запорожье оказались непроходимыми. Современные мины — очень умные. Встреча с ними давно не лотерея — наступит или не наступит, наедет танк или нет. Есть управляемые минные поля, за ними следят операторы и, как в кино, нажимают кнопки и подрывают в нужный момент определенные заряды. Преодолеть такое заграждение невозможно, — добавил Суконкин.

Он подчеркнул, что «есть направленные мины, дающие сноп осколков в секторе 35 градусов. Кроме того, иногда устанавливается сразу несколько связанных между собой мин и такое заграждение пройти нереально».

Гарантия срабатывания заграждения из нескольких мин — 100%. Это не растяжки пятиметровые, как во время Великой Отечественной. Выжить, попав под сноп осколков, невозможно. И это мы сейчас видели на Запорожском направлении, где, как говорят, предположу, все усеяно нашими минами. ВСУ даже до первой линии обороны не дошли, остановились в так называемом предполье, — рассказал Суконкин.

Эксперт добавил, что минные поля защищаются войсками, перед которыми они установлены, чтобы саперы противника не обезвредили заряды.

Есть противоднищевые и противогусеничные противотанковые мины. Некоторые содержат очень мощный, шестикилограммовый заряд в тротиловом эквиваленте плюс кумулятивную воронку. Кумулятивная струя попадает внутрь танка, уничтожая экипаж и подрывая боекомплект. Есть мины, больше похожие на гранатомет на ножках — бьет в борт танка из укрытия в нужный момент. Поэтому ВСУ не могут пройти минные поля, — подытожил Суконкин.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ развернули широкомасштабное контрнаступление, не представляя, какую ловушку им уготовили российские военные. Как рассказали сами солдаты ВСУ, даже современная западная техника оказалась беспомощной против минных полей вдоль линии обороны ВС РФ.