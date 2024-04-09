Военэксперт объяснил, откуда у ВСУ появились сотни беспилотников Военэксперт Матвийчук: украинцы собирают сотни пластиковых БПЛА прямо в окопах

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что украинские военные научились собирать сотни БПЛА прямо в окопах. Он не исключил, что дроны ВСУ представляют из себя простейшие устройства из электродвигателя, батареи и пластмассового корпуса.

Почти 300 БПЛА, что ВС РФ недавно сбили за сутки, — это кружок юного моделиста. Простейшие наборы: электродвигатели, батарейки или другие источники энергии, пластмассовый корпус и прикрепленный к нему боеприпас. Его можно произвести в полевых условиях, в блиндаже, в окопе. Мы должны говорить еще, если не в первую очередь, о БПЛА заводского производства, — добавил Матвийчук.

Ранее в МО РФ сообщили, что мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера Вооруженных сил Украины у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области. Российские военные использовали стрелковое вооружение, гранатомет и спаренную зенитную установку.

Этой весной украинские войска будут пытаться удержать оборону, а также могут предпринять ряд наступлений, допустил ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также предположил, что ВСУ могут активизировать атаки на Крым с помощью беспилотников. По его данным, противник собирает войска в районе Николаева и может попытаться отбить Кинбурнскую косу.

Украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег, рассказывал замглавы Голопристанского муниципального округа Константин Тистол. По его словам, эти боеприпасы оказались в воде еще в начале специальной военной операции.