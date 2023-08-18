Военэксперт объяснил краткий срок обучения украинцев на F-16 Клинцевич: летчиков ВСУ не смогут обучить управлению F-16 в короткие сроки

Фото: Air Force Senior Airman Ali Stewart

Пилот F-16

Западные правительства уже готовы передавать Украине истребители F-16, однако проблемой остается подготовка летчиков, сообщил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, управлению самолетом учатся годами, потому ВСУ вряд ли смогут эффективно применять боевые машины из США.

Я так понимаю, F-16 готовы передать Украине хоть завтра. Вопрос в обучении летчиков, которых только сейчас начали готовить. Американцы постоянно нас пытаются ввести в заблуждение, — заметил Клинцевич.

Он напомнил, что о старте тренировок говорили еще в 2022 году, причем тогда Пентагон выделил на подготовку летчиков ВСУ $100 млн. Более того, появлялись видео, как военные занимаются на тренажерах. Позднее стало известно, что для обучения отобрали всего восемь человек, знающих английский. Их направили в Великобританию на трехмесячные языковые курсы.

Для понимания, у нас только в университете учатся пять лет, а приходя в строевые части продолжают обучаться до первого вылета. А за полгода украинцев обучат, разве что, по системе взлет-посадка. Взлетел, пустил ракету, ушел на аэродром, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что США официально одобрили поставки Украине истребителей американского производства F-16 из Нидерландов. Предполагается, что первые самолеты поступят в распоряжение ВСУ примерно через год.