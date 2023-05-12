Военэксперт назвал срок начала полномасштабного наступления ВСУ Военный обозреватель Суконкин: полномасштабное наступление ВСУ может начаться «сегодня-завтра»

Фото: Министерство обороны РФ

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется «сегодня-завтра». Собеседник не исключил, что сейчас ВСУ ведут разведку боем.

Думаю, что основные события, полномасштабное наступление ВСУ, начнутся в ближайшее время, может, сегодня-завтра или чуть позже. Предполагаю, что сейчас ВСУ ведут разведку боем силами до взвода, роты. Об этом говорит военная мысль — сперва вы прощупываете позиции противоположной стороны, ищете слабые места и туда наносите удар штурмовыми группами, — заявил Суконкин.

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее опроверг информацию о крупномасштабном контрнаступлении Киева на Запорожском направлении. Он уточнил, что в оперативном порядке удалось связаться с некоторыми из тех, кто «стоит на защите этих рубежей». Они также не подтвердили информацию, распространенную в интернете.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

В свою очередь корреспондент KP.RU Александр Коц также написал о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские танки идут по объездной дороге Харькова в сторону границы с Россией. Военкор признался, что воспринял бы это за вбросы, если бы не свидетельства его знакомых, «проверенных людей». Позже Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.