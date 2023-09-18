Военэксперт назвал сигналом для НАТО военные учения на северо-востоке РФ Дандыкин: учения по защите Севморпути предупреждают НАТО об ответном ударе

Фото: МО РФ

Учения по защите Севморпути на северо-востоке, хотя и являются плановыми, но при этом предупреждают потенциального противника о готовности дать отпор в случае нападения, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что проходящие учения — крупномасштабные и по числу боевого орудия, и по личному составу. По последнему критерию, предположительно, они превосходят подразделения НАТО.

Зона ответственности Северного флота начинается от Кольского полуострова вплоть до Берингова пролива, и, конечно, эти учения довольно крупные. С одной стороны, они и плановые, но с другой, мы предупреждаем, что получат должный ответ те, кто покусится на наш суверенитет, в том числе это касается и Северного морского пути, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что вскоре после расширения НАТО компоненты сухопутной армии Финляндии увеличатся. Эксперт напомнил, что страна стала членом НАТО с выходом к Арктике, где, вероятно, скоро будут размещаться военные авиационные базы. В скором времени это же может произойти со Швецией.

Помимо этого, американцы активизируются в Норвегии и на Аляске, и поэтому наш Северный флот сейчас увеличивает свои возможности и в сухопутном компоненте, увеличивается число кораблей, подводных лодок, — указал Дандыкин.

18 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие приступили к выполнению боевых упражнений по поражению условных целей в акватории Берингова моря. Учения носят оборонительный характер. Первой задачей стало нанесение ракетного удара экипажем крейсера «Варяг».