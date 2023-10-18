Военэксперт Кнутов: через пять лет лазерные установки встанут на вооружение

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Военный эксперт, историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии NEWS.ru усомнился, что Израиль мог использовать лазерное оружие в противостоянии с Палестиной. Но уверен, что лет через пять такой вид оружия будет использоваться в зоне боевых действий.

Я не верю, что сейчас Израилю удалось решить технические задачи по поражению ракет лазерами. Но лет через пять подобная боевая техника уже будет находиться на вооружении наиболее продвинутых стран. В этом я не сомневаюсь. Сейчас, по сути, все упирается в мощность самих лазеров, — сказал Кнутов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показана работа лазерных пушек Iron Beam («Железный луч»), способных перехватывать ракеты и снаряды. Кнутов предполагал, что это графический монтаж.

По словам историка, над лазерным оружием работает большое количество стран: США, Франция, Великобритания, Россия, Китай, Турция, Израиль и другие. Но все страны пока демонстрировали лишь образцы. Например, российские разработчики на форуме «Армия-2023» показывали машину с лазерной установкой для борьбы с дронами.