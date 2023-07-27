Военэксперт допустил теракты ВСУ на двух видах кораблей Черноморского флота Военный эксперт Блытов назвал фрегаты Черноморского флота возможной целью терактов ВСУ

Фото: МО РФ

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров»

Сторожевые фрегаты дальней морской зоны, действующие в составе Черноморского флота ВМФ РФ, могут стать потенциальной целью терактов со стороны ВСУ, заявил в комментарии NEWS.ru сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. Кроме того, по мнению эксперта, под угрозой могут находиться корветы.

Известно, что в Черном море находятся корабли проекта 11356, это сторожевые фрегаты дальней морской зоны, и корветы, которые оснащены современными артиллерийскими и противоракетными вооружениями, — рассказал Блытов.

В частности, он обратил внимание на корабль «Адмирал Макаров». По мнению эксперта, именно он был целью украинского диверсанта, о задержании которого стало известно ранее.

Допускаю, что попытка теракта могла произойти на корабле «Адмирал Макаров», состоящем на вооружении Черноморского флота. ФСБ хорошо сработала, за этим и впредь надо внимательно смотреть, чтобы не допускать в дальнейшем, ведь вполне вероятно, что подобные попытки могут повториться, — заключил Блытов.

«Адмирал Макаров» является одним из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота. Наряду с двумя другими — «Адмиралом Григоровичем» и «Адмиралом Эссеном» — он выполняет задачи в составе 30-й дивизии надводных кораблей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали диверсанта, который намеревался устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства.