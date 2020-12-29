Водка вынудила Роскосмос запатентовать фразу «Поехали!»

https://static.news.ru/photo/578f3d4a-4b3b-11eb-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гагарин Фото: Russian Look/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, для чего необходимо патентовать бренды, связанные с космической отраслью. К их числу он отнёс и знаменитую фразу «Поехали!», произнесённую при старте первым космонавтом Земли Юрием Гагариным.

Рогозин пустился в объяснения после того, как один из его подписчиков в Twitter опубликовал изображение бутылки водки с надписью «Поехали!» Именно для того, чтобы избежать подобных вещей, и необходимы патенты, утверждает глава Роскосмоса.

Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование «космических брендов». Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам, — написал в ответ Рогозин.

О намерении Роскосмоса запатентовать крылатое выражение стало известно в ноябре. Тогда госкорпорация пояснила, что эту фразу необходимо защищать от тех, кто не считается с исторической памятью и игнорирует правовое поле. Кроме того, компания планирует зарегистрировать широкий перечень товарных знаков, чтобы защититься от недобросовестных конкурентов.

Таким образом, если патент будет получен, то надпись «Поехали!» нельзя будет размещать на ряде товаров. Это, в частности, алкоголь, одежда, драгметаллы, игрушки, лекарства, парфюмерия и косметика, а также электронно-бытовая техника.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Рогозин заявил, что в 2021 году госкорпорация начнёт превращать в жизнь планы по исследованию дальнего космоса и Луны. Также продолжится подготовка к перевооружению отрасли на совершенно новую ракетно-космическую технику.