Водителям Москвы назвали два простых правила поездок в условиях тумана

Водителям необходимо соблюдать два простых правила поездок в условиях сильного тумана. Во-первых, скорость движения должна соответствовать видимости, во-вторых, обязательно использовать задний противотуманный фонарь, рассказал NEWS.ru координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

Если видимость 50 метров, то скорость движения, даже если это свободная дорога, не должна превышать 70 км/ч. Второе: не надо забывать про использование такого полезного в условиях тумана устройства, как задний противотуманный фонарь. Если говорить про его использование, то оно в условиях сильного тумана обязательно, — подчеркнул эксперт.

Собеседник также напомнил, что задний противотуманный фонарь, когда погодные условия и видимость на дороге улучшаются, необходимо выключать, иначе можно «ослепить» движущихся сзади автомобилистов, особенно вечером.

Ранее сообщалось, что столицу окутал густой туман. Он уже привёл к задержкам или отменам порядка 200 рейсов в столичных аэропортах. Ожидается, что он начнёт рассеиваться после 12 часов дня. До полудня в столице действует штормовое предупреждение.

Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, несмотря на то что туман, опустившийся на Москву вечером 1 ноября, называется «радиационным», он никак не связан с радиоактивностью. Название обозначает процесс естественного охлаждения почвы и слоёв воздуха рядом с землёй.