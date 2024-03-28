Вода почти полностью затопила рудник Пионер с 13 горняками

Фото: t.me/amurobl_official

Ход спасательных работ на руднике Пионер

Шахта рудника Пионер в Амурской области, где оказались заблокированы 13 горняков после обвала породы, почти полностью заполнилась водой, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По его информации, горная порода и вода продолжают поступать в шахту.

Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой, — заявил собеседник агентства.

В МЧС России ранее сообщили, что на руднике проводят бурение разведочных скважин с целью исследования нижележащих горизонтов шахты. Пробуренные ранее три скважины подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках. Психологи спасательной службы продолжают оказывать поддержку семьям застрявших горняков.

Ранее управляющему директору рудника Пионер предъявили обвинение. Мужчину задержали 25 марта. Его обвиняют в нарушении требований безопасности при ведении работ. Согласно версии следствия, директор знал о наличии в пределах месторождения заполненного водой карьера, однако не принял мер по его осушению. Это бездействие привело к прорыву воды и обвалу горных пород. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.