Во ФСИН опровергли слухи о голодовке арестованного певца Чельдиева

https://static.news.ru/photo/ce06a87e-8551-11ea-a58a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появившиеся в ряде СМИ сообщения о голодовке североосетинского оперного певца Вадима Чельдиева в СИЗО не соответствуют действительности. Об этом заявили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по ставропольскому краю.

Чельдиев В.К. принимает пищу в соответствии с распорядком дня, — сообщается на сайте ведомства.

Чельдиев находится в следственном изоляторе Пятигорска. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статьям о распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) и применения насилия к представителю власти (по ч.1 ст.318 УК РФ).

Ранее NEWS.ru писал, что артиста оштрафовали за фейки о коронавирусе на 75 тысяч рублей. Певец считает пандемию COVID-19 выдумкой. По его мнению, с её помощью власти стремятся закрепостить население страны.