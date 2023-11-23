«Власти на стороне местных»: актер Болоянгов о гибели Белецкого Актер Болоянгов о гибели Белецкого: в Индии сплошная коррупция

Фото: vk.com/pavel_boloyangov

Павел Болоянгов

Власти Индии всегда на стороне местного населения, и виновными для них в любом конфликте априори выступают иностранцы, заявил NEWS.ru живущий в Гоа артист Павел Болоянгов, комментируя гибель актера Максима Белецкого и его подруги. Он отметил, что в стране очень высокий уровень коррупции, чего нельзя сказать о криминале.

В Индии же сплошная коррупция, обмануть белого для индийцев считается доблестью, мы для них <...> [гребаные иностранцы]. Власти всегда на стороне местного населения, для них виноват априори во всем иностранец, — рассказал Болоянгов.

По мнению родственников погибшего при странных обстоятельствах Белецкого, индийские власти хотят представить убийство туриста и его подруги как самоубийство, их тела в ближайшее время после экспертизы должны кремировать. По словам Болоянгова, произойти могло все что угодно: от самоубийства и несчастного случая до убийства.

Все что угодно запросто могло произойти. Напасть могли необязательно, чтобы ограбить. В Индии очень много религиозных мусульман, мусульманам не нравятся прилюдные поцелуи, публичные сцены обнажения. Они на это очень агрессируют. С ним могли сцепиться по любому пустяку, — сказал NEWS.ru Павел Болоянгов.

По мнению актера, в Индии невысокий уровень преступности, так как условия отбывания наказания в местных тюрьмах намного жестче, чем в России, сроки за тяжелые преступления больше, а употребляющих алкоголь и запрещенные вещества индийцев не так много.

Болоянгов посоветовал всем, самостоятельно путешествующим по Индии, делать это не в одиночку и не вдвоем, а хотя бы небольшими группами.

Белецкого и его подругу Анну Ранцеву обнаружили мертвыми в горячем источнике в долине Парвати. По словам брата актера, на теле артиста и его спутницы обнаружили многочисленные резаные раны, что говорит о насильственном характере смерти, но индийские власти не занимаются делом и все хотят списать на самоубийство.