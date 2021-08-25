Власти сообщили о защищённости школ от пожаров и терактов

Все школы России успешно прошли проверки на защищённость от терактов и пожаров. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

На сегодняшний день проведены проверки всех общеобразовательных учреждений и с точки зрения противопожарной безопасности, и с точки зрения антитеррористической защищённости, — поделился он.

Чиновник отметил, что нареканий не возникло ни у федеральных органов власти, ни у МЧС, ни у Роспотребнадзора.

Ранее он рассказал, что школы страны готовы принять все 17 млн учеников. По его словам, за последние пять лет были построены 1623 школы, в этом году откроются ещё 130 учебных заведений, а к 2025 году планируется завершить строительство 1,3 тысячи школ. Это позволит полностью отказаться от третьей смены.

По его словам, День знаний в школах России пройдёт в очном формате. Более того, учебный процесс сохранит очный формат. В связи с этим Минпросвещения контролирует обеспечение безопасности в учебных организациях.