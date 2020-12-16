Власти РФ продлили срок временного проживания мигрантов

https://static.news.ru/photo/aac1349a-404c-11eb-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Срок временного проживания мигрантов в РФ на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продлили до 15 июня 2021 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Внести в указ президента РФ от 18 апреля 2020 года <...> следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова «по 15 декабря 2020 года» заменить словами «по 15 июня 2021 года», — говорится в тексте постановления.

В указе также сообщается, что иностранцам не надо продлевать документы о временном пребывании (включая пролонгацию визы) в РФ, срок постановок на учёт по месту пребывания, срок временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство). Уточняется, что документ вступил в силу в день его подписания — с 15 декабря 2020 года.

Количество мигрантов в России снижается на протяжении почти всего 2020 года. Сейчас на территории страны находится 6,3 млн иностранных граждан. Обычно эта цифра варьировалась в пределах от 9 до 11 млн человек.

Как писал NEWS.ru, недостаток гастарбайтеров на российских стройках могут восполнить за счёт женщин. С 1 января 2021 года вступает в силу закон, согласно которому женщинам станут доступны более 30 «мужских» профессий.

Так, к 1 декабря 2020 года о потребности в иностранных работниках заявили 50 регионов РФ. В целом она оценивается в 190 тыс. человек. При этом россияне не идут в данную отрасль, даже несмотря на то что за последние месяцы зарплаты в ней выросли с 50 до 80–90 тысяч рублей.