Власти Петербурга заявили о перегрузке больниц из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b02b1204-857e-11ea-adc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом завили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Сейчас в городе на Неве больных принимают девять медицинских учреждений, развёрнуто более четырёх тысяч коек. К 28 апреля под приём больных будут перепрофилированы ещё пять медучреждений.

Нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная. Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Городское здравоохранение делает всё возможное для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся высококвалифицированной медицинской помощью, заверили в комитете по здравоохранению.

В общей сложности к этому дню в России официально зарегистрировано более 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 555 пациентов, выздоровели около 4,9 тысячи человек.

В целом в мире уже более 2,6 млн случаев инфицирования, умерли порядка 183 тысяч, исцелились свыше 713 тысяч человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, оперативный штаб Москвы сообщил о всплеске госпитализаций из-за коронавируса.