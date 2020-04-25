Власти Нижегородской области запретили въезд в регион

https://static.news.ru/photo/eedffe9a-3d74-41d0-bd8b-39654c8db411_660.jpg Фото: Trasprd, Wikipedia Фото: Стадион «Нижний Новгород»

Губернатор Нижегородской области сообщил об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в регионе. Въехать на его территорию можно будет только при наличии прописки.

Для остальных проезд будет закрыт с 27 апреля, написал политик в Instagram. Исключение сделают только для людей с экстренными рабочими пропусками.

Читаю ваши комментарии, которые предсказуемо становятся всё более раздражёнными. И опять диаметрально противоположными. Почти всех можно понять. Не могу понять только тех, кто гневно продолжает требовать немедленно вернуть всё как было, — подчеркнул он.

Глава региона рассказал, что некоторые люди отказываются проходить тест на коронавирус, ходят в церкви и не соблюдают режим самоизоляции. Из-за этого появляются новые очаги заражения.

Из-за ваших обвинений велик соблазн пойти на поводу и временно стать для всех хорошим. И для парикмахеров, и для поборников свободы, не любящих QR-коды. Но нет. Это бы означало предательство тех, кто рассчитывает на власть в части своей безопасности, — добавил он.

По состоянию на 24 апреля в области 1096 выявленных случаев заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, российские медики опубликовали в открытом доступе список коллег, которые погибли от коронавируса. Сейчас в списке 47 имён.