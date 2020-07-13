Власти Москвы раскрыли данные о смертности за июнь

https://static.news.ru/photo/5164ac96-c532-11ea-a844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность в Москве в июне 2020 года превысила показатель за аналогичный период прошлого года на 3860 случаев.

Статистика по смертности приводится на сайте столичного департамента здравоохранения. В июне 2020 года зарегистрировано 13128 смертей против 9268 годом ранее. 92% всех «лишних» случаев в текущем году — это смерти от коронавирусной инфекции и от сопутствующих заболеваний. При этом смертность от COVID-19 в Москве в июне снизилась на 35% по сравнению с маем (1605 погибших против 2757).

Летальность коронавируса за весь период пандемии составила 2,3%, если учитывать только те случаи, где COVID-19 указан в качестве основной причины смерти, и 4,6%, если учесть все случаи, где коронавирусная инфекция выступала в качестве основной или сопутствующей болезни.

За первые 12 дней июля число жертв коронавируса в Москве более чем в два раза снизилось по сравнению с аналогичным периодом июня. Депздрав констатировал устойчивую тенденцию к снижению смертности от коронавирусной инфекции в столице.

За всё время пандемии в Москве выявлено 230 029 случаев COVID-19 при 4168 летальных исходах.

Как ранее сообщил NEWS.ru, Россия отменила обязательный карантин для въезжающих из-за рубежа. С 15 июля путешественникам достаточно иметь при себе документы, подтверждающие отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.