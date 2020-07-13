Власти Москвы раскрыли данные о смертности за июнь

Смертность в Москве в июне 2020 года превысила показатель за аналогичный период прошлого года на 3860 случаев.
Статистика по смертности
Летальность коронавируса за весь период пандемии составила 2,3%, если учитывать только те случаи, где COVID-19 указан в качестве основной причины смерти, и 4,6%, если учесть все случаи, где коронавирусная инфекция выступала в качестве основной или сопутствующей болезни.
За первые 12 дней июля число жертв коронавируса в Москве более чем в два раза снизилось по сравнению с аналогичным периодом июня. Депздрав констатировал устойчивую тенденцию к снижению смертности от коронавирусной инфекции в столице.
За всё время пандемии в Москве выявлено 230 029 случаев COVID-19 при 4168 летальных исходах.
Как ранее сообщил NEWS.ru, Россия отменила обязательный карантин для въезжающих из-за рубежа. С 15 июля путешественникам достаточно иметь при себе документы, подтверждающие отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен