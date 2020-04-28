Общество

Власти Москвы порекомендовали продолжать воздерживаться от посещения храмов

21:08, 28 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал новый указ. Согласно документу, жителям города рекомендовано продолжать воздерживаться от посещения религиозных объектов.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, — говорится в документе.

Россияне заявили о готовности отказаться от посещения храмов на время пандемии 17 апреля 2020 года. Согласие с этой рекомендацией выразили 84% участников опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как писал NEWS.ru, духовники также продлили запрет на посещение храмов Москвы и Подмосковья для прихожан.

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