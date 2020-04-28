Власти Москвы порекомендовали продолжать воздерживаться от посещения храмов

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал новый указ. Согласно документу, жителям города рекомендовано продолжать воздерживаться от посещения религиозных объектов.
Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, — говорится в документе.
Россияне заявили о готовности отказаться от посещения храмов на время пандемии 17 апреля 2020 года. Согласие с этой рекомендацией выразили 84% участников опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как писал NEWS.ru, духовники также продлили запрет на посещение храмов Москвы и Подмосковья для прихожан.
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