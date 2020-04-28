Власти Москвы порекомендовали продолжать воздерживаться от посещения храмов

https://static.news.ru/photo/d8d28992-897c-11ea-8135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал новый указ. Согласно документу, жителям города рекомендовано продолжать воздерживаться от посещения религиозных объектов.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, — говорится в документе.

Россияне заявили о готовности отказаться от посещения храмов на время пандемии 17 апреля 2020 года. Согласие с этой рекомендацией выразили 84% участников опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как писал NEWS.ru, духовники также продлили запрет на посещение храмов Москвы и Подмосковья для прихожан.