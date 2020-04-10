Власти Москвы объявят о введении спецпропусков на время изоляции

https://static.news.ru/photo/afa15d60-7b2f-11ea-aa9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мэрия Москвы намерена объявить о введении спецпропусков для граждан на время самоизоляции.

Как сообщает РБК, в ближайшее время с соответствующим заявлением выступит мэр столицы Сергей Собянин.

Планируется выдача QR-кодов гражданам с чётким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы, — рассказал изданию председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Тем временем источник газеты «Ведомости» сообщил , что перечень оснований для получения пропуска на передвижение в Москве будет широким, а некоторым категориям граждан он вовсе не потребуется.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внедрение системы QR-кодов для заразившихся коронавирусом. По его словам, это позволит избавить россиян от привязки к прописке. Также он добавил, что QR-код будет являться подтверждением того, что человек на самом деле находится недалеко от того места, которое он сам указал.

По состоянию на 10 апреля в России уже 1786 инфицированных коронавирусом, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.