Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9067f770-84d4-11ea-a1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков рассказал о мерах, направленных против распространения коронавируса. По его словам, при ухудшении ситуации будут прорабатываться новые ограничения.

Он отметил, что статистика сейчас не даёт поводов для оптимизма, так как прирост заболевших за сутки составляет пять тысяч человек, 50% из которых — в столице.

Если динамика по заболеваниям будет возрастать, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры, поскольку ничего другого нового не существует, как оградить заболевание, локализовать его и уже тогда лечить и устранять, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Однако при стабилизации ситуации режим может быть ослаблен.

Как писал NEWS.ru, Москва стала центром распространения коронавирусной инфекции в России. Число заболевших в стране приблизилось к 58 тысячам человек, из которых 32 тысячи — москвичи.

Только за 22 апреля на дорогах столицы выявили около 230 тысяч нарушителей режима самоизоляции — власти задействовали систему видеофиксации.