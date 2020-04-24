Общество

Власти Москвы будут рассматривать случаи нарушения карантина индивидуально

22:02, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава московского главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал о привлечении к ответственности нарушителей режима самоизоляции. По его словам, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Инспектор объединения административно-технических инспекций столицы принимает решение в досудебном порядке, передаёт РИА Новости. Данчиков отметил, что в указе мэра Москвы Сергея Собянина указаны случаи, при которых можно передвигаться, а также каким образом перемещаться по городу.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля во всех крупных городах страны прошли виртуальные митинги против действующего с конца марта режима изоляции. Во Владикавказе несколько сотен недовольных вышли на центральную площадь.

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