Власти Москвы будут рассматривать случаи нарушения карантина индивидуально

Глава московского главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал о привлечении к ответственности нарушителей режима самоизоляции. По его словам, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Инспектор объединения административно-технических инспекций столицы принимает решение в досудебном порядке,
Как писал NEWS.ru, 20 апреля во всех крупных городах страны прошли виртуальные митинги против действующего с конца марта режима изоляции. Во Владикавказе несколько сотен недовольных вышли на центральную площадь.
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