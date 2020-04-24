Власти Москвы будут рассматривать случаи нарушения карантина индивидуально

https://static.news.ru/photo/c47527aa-865e-11ea-b561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава московского главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал о привлечении к ответственности нарушителей режима самоизоляции. По его словам, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Инспектор объединения административно-технических инспекций столицы принимает решение в досудебном порядке, передаёт РИА Новости. Данчиков отметил, что в указе мэра Москвы Сергея Собянина указаны случаи, при которых можно передвигаться, а также каким образом перемещаться по городу.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля во всех крупных городах страны прошли виртуальные митинги против действующего с конца марта режима изоляции. Во Владикавказе несколько сотен недовольных вышли на центральную площадь.