https://static.news.ru/photo/5e20b768-de97-11e9-9cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Скоростная трасса Москва — Казань может быть полностью готова только к 2027 году. Всё дело в том, что власти хотят втрое сократить план строительства автодороги и почти вдвое снизить финансирование.

Как сообщает « Интерфакс », вместо 729 км до конца 2024 года будет построено лишь 230 км. Реализация проекта в этот период оценивается в 250 млрд руб. При этом прежде речь шла о 539 млрд руб. на строительство всей трассы. Согласно плану Минтранса, сначала будет построен участок трассы Владимир — Канаш и только к 2025 году планируется сдать отрезки пути Владимир — Муром и Муром — Арзамас. В ведомстве считают целесообразным добиваться финансирования строительства трассы частями, пишут « Ведомости » со ссылкой на человека, близкого к министерству, и федерального чиновника. Окончательное решение о концепции проекта будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее News.ru писал, что Минтранс РФ планирует начать конкурс на проектирование и строительство скоростной трассы Москва — Казань в конце 2019-го — начале 2020 года. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. По его словам, уже в этом году будет завершена подготовка документов по планировке территории, после чего начнутся конкурсные процедуры.