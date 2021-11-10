Владимир Путин поручил решить проблему доставки грузов на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах, которая образовалась на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании с кабмином, заслушав доклад руководителя министерства Виталия Савельева, передаёт ТАСС.

В своём выступлении министр назвал несколько возможных мер для решения этой проблемы. Он предложил закрепить приоритетность социально значимых грузов при работе с ними в портах, а также высказал идею создать специальную государственную судоходную компанию, которая бы взяла на себя часть таких поставок. Говоря о решении конкретной проблемы, Савельев пояснил, что оставшиеся социально значимые грузы предполагается вывезти до конца ноября, но для этого пока не хватает четырёх судов. В ответ на это президент предложил решить проблему за счёт железных дорог.

Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства [Михаилу Мишустину], — распорядился глава государства.

Ранее сообщалось, что в портах Приморья, парализованных резко возросшим грузопотоком из Китая, застряли тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Жители этих регионов испытывают нехватку товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Вопросом занялись рабочая группа Минтранса и транспортная прокуратура, но на местах сомневаются, что проблему удастся быстро решить.