Глава российской «Википедии» покинул пост Владимир Медейко ушел с должности директора «Викимедиа РУ»

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Владимир Медейко

Владимир Медейко покинул должность директора некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ», которая занимается управлением российского сегмента «Википедии», передает ТАСС. Организацию возглавит Станислав Козловский, который до этого занимал пост исполнительного директора организации. Медейко рассказал агентству, что намерен полностью уделить свое время проекту «Свободная энциклопедия».

Я подал заявление и его уже подтвердили, я покинул «Викимедиа РУ». А мы теперь настроимся максимально на новый проект «Свободная энциклопедия», — сказал Медейко.

По его словам, российский аналог «Википедии» планируется запустить в июне. Медейко добавил, что новый проект не создавался тайно, но работы велись непублично.

Ранее замглавы дежурного отдела ведения реестров запрещенной информации ДС СМК подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра Евгений Мендэлос заявил, что на информационном портале «Википедия» содержится более 130 статей с недостоверной информацией. По его словам, около 70% из этих материалов (примерно 90 статей) содержат фейки о российской военной операции на Украине.