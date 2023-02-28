Владелец «Википедии» лишится миллионов рублей Владельца «Википедии» оштрафовали на 2 млн рублей из-за текстов о ВС РФ

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Суд в Москве оштрафовал на 2 млн рублей фонд Wikimedia Foundation, которому принадлежит русскоязычная «Википедия», сообщает ТАСС. Владелец электронной энциклопедии оштрафован за отказ удалить материалы о трех воинских частях ВС РФ и о специальной военной операции.

Суд постановил признать виновной Wikimedia Foundation по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации) и назначить наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей, — сказал судья.

Речь идет о материалах про 74-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, 138-ю отдельную мотострелковую бригаду и 92-ю ракетную бригадю, где содержатся данные об их дислокации.

Представитель «Википедии» Александр Ганзер заявил в суде, что информация для публикаций взята из открытых источников и сведений от международных организаций, в том числе Генассамблеи ООН.

Впервые суд оштрафовал Wikimedia в конце апреля — на 3 млн рублей из-за семи статей о военной операции на Украине, которую суд счел необъективной. Решение принял тот же судья Тимур Вахрамеев.

1 ноября фонд получил очередной штраф за неудаление из онлайн-энциклопедии двух статей о военной операции на Украине.