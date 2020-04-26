Владельцы 3D-принтеров объединились для печати защитных средств врачам

https://static.news.ru/photo/78456432-87c9-11ea-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Волонтёрское движение «Мейкеры против COVID-19» появилось в России. Вошедшие в него владельцы 3D-принтеров начали создавать средства индивидуальной защиты для врачей.

Руководитель пермской студии 3D Imaging Александр Сукрушев переориентировал часть мощностей на производство переходников аппаратов ИВЛ, заколок для волос, зажимов для масок и закрывающих лицо щитков. Компания безвозмездно передала около 500 аксессуаров в больницы, поликлиники и подстанции скорой помощи в Перми.

Помогаем всем. Единственное — из-за повышенного спроса не делаем для коммерческих клиник, или они идут в последнюю очередь по приоритету, — цитирует Сукрушева 59.ru.

По информации издания, «Мейкеры против COVID-19» пообещали передать российских врачам не менее 50 тысяч изделий, необходимых для работы с заражёнными.

Как писал NEWS.ru, к утру 26 апреля в России выявили почти 81 тысячи заболевших COVID-19. Число подтверждённых случаев приблизилось к показателю Китая, где в декабре началась эта пандемия.