Владельцам котов сделали предупреждение в преддверии Масленицы Ветеринар Богданова предупредила об опасности блинов для котов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Блины — опасное для котов блюдо, так как может вызывать аллергию, диарею, расчесывание и обострение хронических заболеваний, рассказала ветеринар Юлия Богданова РИА Новости в преддверии Масленицы. Она добавила, что продукт является калорийным и может приводить к панкреатиту, гастриту и почечной недостаточности.

Блины, обжаренные на масле, — одновременно жирный, жареный, соленый продукт, то есть трижды не рекомендованный для животных, — сказала Богданова.

Ветеринар добавила, что если кот съел блин, то нужно следить за его состоянием. При гастрите, панкреатите и дуодените у животного может проявиться вялость, рвота, отказ от еды и диарея. Кроме того, кошкам запрещены варенье, сгущенка, шоколад, сметана и икра. Лучше выбирать более подходящие лакомства для питомцев.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что Масленица может пройти без вреда для фигуры, однако для этого блины нужно есть строго на десерт, после основного приема пищи. По ее словам, наибольший вред наносят начинки, поэтому от них тоже стоит отказаться. Именно из-за меда, варенья, сметаны, икры и прочего блины получаются очень калорийными.