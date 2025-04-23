Владельца затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-239» оштрафовали Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» по четырем статьям

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Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, который устроил разлив нефти в Керченском проливе, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Речь идет о судне «Волгонефть-239», которым владеет ЗАО «Волгатранснефть».

Всего компанию оштрафовали по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях. Санкции наложены по фактам несоблюдения экологических требований, неоповещения уполномоченного органа о факте разлива нефти, нарушения требований к охране водных объектов, представления на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти, содержащего заведомо недостоверные сведения.

Решение представители «Волгатранснефть» не приняли. Они намерены обжаловать его в суде. Разлив нефти произошел в декабре прошлого года. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение. В результате в море оказались более 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что носовую часть танкера «Волгонефть-239» и разломленное пополам судно «Волгонефть-212» решено накрыть саркофагами и коффердамами. Это нужно для сохранения экологической безопасности. Позже через специальные люки будет откачан мазут. Потом пройдет процесс утилизации коффердамов и оставшихся частей танкеров.