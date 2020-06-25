Влад Лисовец объяснил, зачем пришёл на оглашение приговора Серебренникову

https://static.news.ru/photo/3b53294a-b7a0-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Влад Лисовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стилист Влад Лисовец объяснил корреспонденту NEWS.ru, зачем он пришёл на оглашение приговора театральному режиссёру Кириллу Серебренникову к зданию Мещанского суда в Москве.

Почему сюда сегодня пришли?

Во-первых, мой приход — это гражданский долг. Я фанат Гоголь-центра. Я за свободу. Я за то чтобы все люди в общем-то, все, а не только Кирилл, несли ответственность, а не избирательно. И я за то, чтобы в России как можно больше было свободной, красивой, яркой молодёжи, — пояснил Лисовец.

Почему дело получило такой резонанс?

Я могу только предполагать. Одно из предположений: на сцене Гоголь-центра появляются голые мужчины, которые держатся за руки, — предположил стилист.

Поддержать Серебренникова пришли рэпер Oxxxymiron, актриса Юлия Ауг, Рома Зверь и артисты «Гоголь-центра». Полицейские попросили их не закрывать проход для людей и держать социальную дистанцию.

26 июня суд признал Серебренникова виновным в хищении субдсидий на проект «Платформа». Инстанция пришла к выводу, что преступная группа во главе с Серебренниковым хотела обогатиться за счёт обмана чиновников Минкультуры. По словам адвоката Сергея Жорина, такое вердикт вынесен из-за устоявшейся практики. Согласно ей, суды стараются не выносить оправдательных приговоров по затянувшимся процессам.

Суд признал виновными ещё двух фигурантов дела — продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского. Согласно приговору, Апфельбаум не знала о хищениях и её статья переквалифицирована на халатность.

Проект был создан в 2011 году и был призван популяризировать современное искусство. В 2011–2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей на эти цели. Чтобы реализовать задачи по проекту, Серебренников создал некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия». Её сотрудники разрабатывали планы мероприятий, при финансировании которых, как считают следователи, были указаны заведомо недостоверные данные об их стоимости. По их версии, всего было похищено более 130 млн рублей, которые были выделены из федерального бюджета.

Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году, и он провёл полтора года под домашним арестом. В 2019 году Мещанский суд отпустил его и других фигурантов под подписку о невыезде.

Как писал NEWS.ru, ранее музыкант Рома Зверь высказался в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии».