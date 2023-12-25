Визитка Путина ушла с молотка за 2 млн рублей Визитку Путина продали на электронном аукционе за два миллиона рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Визитная карточка президента РФ Владимира Путин времен его работы в Ленинградском совете народных депутатов в 1990-е годы продана на электронном аукционе за 2 млн рублей, следует из данных на сайте площадки. Имя покупателя не разглашается.

Продано за 2 000 000 рублей, — указано в каталоге лотов.

На торги была выставлена визитка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. На ней рукой политика написаны несколько телефонных номеров. Стартовая цена карточки составила одну тысячу рублей, а изначальная максимальная ставка по лоту — 2,8 тысячи рублей. Однако за пять часов до начала торгов последний показатель вырос до 200 тысяч рублей.

Аналогичная визитка, принадлежавшая Владимиру Путину, фигурировала на площадке продажи товаров в интернете в 2019 году. Автор размещенного объявления уверяла, что документ полностью оригинальный. Она оценила предмет в 650 тысяч рублей.

Кроме того, на одном из профильных интернет-ресурсов была выставлена на продажу визитка Путина времен работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. На черно-белой карточке указана должность Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии — и его контактные данные.