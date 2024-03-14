«Витаминная бомба»: назван способ заставить головной мозг работать на 100% Диетолог Микитюк посоветовала употреблять брокколи для улучшения работы мозга

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Лосось, брокколи, куриные яйца, грецкие орехи и другие доступные продукты за счет содержащихся в них витаминов и полезных веществ помогут улучшить работу головного мозга, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. По ее словам, это так же важно, как вода, так как без достаточного количества жидкости в организме мозг не может нормально работать.

Лосось — богат омега-3 жирными кислотами, очень важными для работы мозга и памяти. Достаточно употреблять два-три раза в неделю. Куриные яйца — в желтке есть холин, питающий клетки и нейроны мозга, без которого они не смогут формироваться и существовать. Одного-двух яиц в день достаточно. Самые полезные для мозга орехи: миндаль, фисташки и орехи макадамия, но лучший вариант — грецкие орехи, в них очень много омеги-3, — рассказала диетолог.

Мед особенно полезен для сердечно-сосудистой и нервной системы, отметила Микитюк. По ее словам, при постоянной умственной работе мед обязательно нужен в рационе как средство, очищающее кровь и сосуды от «вредного» холестерина и улучшающее мозговое кровообращение.

Брокколи — витаминная бомба: витамины А, С, К, фолиевая кислота, лютеин, клетчатка, источник легкоусвояемого растительного белка, который является основным антиоксидантом, способным замедлить процессы старения клеток, — рассказала специалист.

Диетолог также посоветовала чернику. Ее ягоды богаты флавоноидами — это антиоксидант, стимулирующий приток крови и кислорода к мозгу, объяснила она. Это улучшит память и концентрацию, отметила диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что частое употребление жареного картофеля может негативно сказаться на состоянии головного мозга. По ее словам, картошка провоцирует повреждение стенок сосудов, формируя холестериновые бляшки, мозг начинает недополучать кислород и «ломается», так как многие нейроны погибают.