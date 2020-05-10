Вирусолог спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/67d97d0e-92c3-11ea-8f21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В НИИ вирусологии им. Ивановского ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом в России. Как заявил профессор Михаил Щелканов, с приходом жары число заражённых будет расти.

Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе. Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнёт куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск, — пояснил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Учёный отметил, что с наступлением тепла и солнечных дней люди стремятся чаще покидать свои квартиры.

Ранее в оперштабе сообщили, что в России снизились темпы роста числа инфицированных коронавирусом. Там отметили, что количество случаев заражения превысило 200 тысяч, однако среднесуточные темпы роста снизились с 7,5% до 6,5%. Как подсчитали специалисты, сейчас на 100 тысяч жителей России приходятся почти 143 инфицированных, писал NEWS.ru.