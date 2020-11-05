Вирусолог спрогнозировал скорое достижение плато по коронавирусу в России

https://static.news.ru/photo/6c789082-2005-11eb-ae66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия в ближайшее время выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом, сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, это плато с небольшими колебаниями продержится до весны, передаёт РБК.

В октябре Альтштейн отмечал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ вышла на плато. При этом он заявлял, что статистика по новым случаям заболевания COVID-19 вряд ли улучшится до новогодних праздников.

Между тем 26 октября в Роспотребнадзоре назвали новые сроки выхода РФ на плато по COVID-19. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, речь может идти о первой декаде декабря.

Как писал NEWS.ru, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций новосибирского центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил, что пандемия коронавируса в России могла быть побеждена всего за несколько недель, однако есть веские причины, почему этот сценарий борьбы с вирусом не был выбран в качестве основного.