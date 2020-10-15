Вирусолог считает, что зимой коронавирус частично отступит

https://static.news.ru/photo/f55fcf78-0eda-11eb-bd64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимой, после того как большая часть людей переболеет, может начаться спад пандемии коронавируса. Об этом заявил вирусолог, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев.

Всегда вирус будет в человеческой популяции. Пока 70% населения не переболеет, ничего не изменится, будет всегда рост, — цитирует его телеканал «360».

По мнению Зверева, спад произойдёт к зиме. Однако в это время происходит подъём всех респираторных заболеваний, особенно гриппа. Он считает, что гриппа в этом году «будет больше». К тому же, им, в отличие от COVID-19, болеют дети.

При этом Зверев считает, что смертность от коронавируса снижается, так как есть койки, врачи и проработанная схема лечения. Кроме того, по его мнению, зимой люди будут разобщены, у населения будет меньше гуляний, меньше контактов.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай предупредил , что люди с ожирением больше подвержены тяжёлому течению новой коронавирусной инфекции. Это подтвердили современные исследования, проведённые почти на 400 тысячах пациентов.